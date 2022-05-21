Рогозин: МКС ничего не угрожает

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что после стыковки перспективного американского корабля Starliner к МКС станции ничего не угрожает.

"На борту российского сегмента МКС порядок", – написал Рогозин в субботу в Telegram.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что во время стыковки Starliner к МКС возникли проблемы со стыковочным механизмом. Перед этим корабль совершил несколько коррекционных маневров.

"После двух попыток стыковки в НАСА заявили, что "корабль находится в прекрасном состоянии". И это правильно – никогда не надо терять надежду и присутствие духа", – прокомментировал Рогозин.

В итоге корабль, разработанный корпорацией Boeing, причалил к МКС 21 мая в 03:28 по московскому времени в автономном режиме.

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