Продкризис: Запад идет на мародерство, Россия готова помочь миру

Мировой продовольственный кризис начался задолго до спецоперации на Украине. Но теперь определенные государства пытаются использовать ее как предлог для опустошения украинских зернохранилищ. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя.

"Фиксируемые нами призывы ряда западных чиновников к ускоренном вывозу зерна с Украины вызывают недоумение. Очевидную перспективу голода в этой стране оставлю за скобками – об этом должны думать киевские власти. Возникает другой логичный вопрос: "Куда идут эти поставки?" У нас есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение", – заключил Небензя.

Сейчас страны Запада пытаются организовать вывоз зерна. К концу июля ЕС планирует заполучить половину от того, что хранится в украинских элеваторах. Однако в нынешней ситуации выполнение задачи потребует экстраординарных усилий.

Вереница грузовых судов растянулась на всю ширину горизонта. Так называемое Сулинское гирло (средний из трех основных рукавов в дельте Дуная) сейчас словно Суэцкий канал в миниатюре. По морю продовольствие из Украины вывозится теперь только через Румынию. ВСУ заминировали прибрежную акваторию. Но использовать организованный Россией безопасный коридор Киев и его западные союзники почему-то не хотят.

Альтернативный маршрут выглядит следующим образом: зерно сперва свозится в небольшие дунайские порты Измаил и Рени на границе. Оттуда баржами, поездами и фурами его транспортируют в румынский порт Констанца, где оно перегружается уже на большие корабли, следующие в Западную Европу.

Логистика не слишком удобная. В начале мая из Констанцы отправили сухогруз, на борту которого было 70 тысяч тонн украинской кукурузы. Но чтобы наполнить его под завязку, потребовалось 49 барж.

А ведь в планах у Евросоюза до конца июля вывезти из Незалежной ни много ни мало 20 миллионов тонн зерна. Это 6 с половиной тысяч барж и почти 300 крупных грузовых судов. Конечно, Румыния, второй по величине экспортер пшеницы в ЕС, хоть и обладает необходимой инфраструктурой, но с такими объемами в обозначенные сроки даже она не справится, считают эксперты.

Не просто все и с сухопутными маршрутами. Главный ж/д оператор Германии компания "Дойче Бан" хвастает тем, что ежедневно может отправлять из Украины в Западную Европу до 3-х поездов с пшеницей. А нужно значительно больше. Поскольку идет груз небыстро.

Проблемы начинаются еще на границе Украины с Польшей. Из-за разницы в ширине колеи составам требуется замена колесных пар. Следующая потеря времени будет при въезде на территорию ФРГ. Дело в том, что из 7-и немецко-польских железнодорожных погранпереходов только 1 электрифицирован. Поэтому поездам, которые хотят пересечь границу, приходится менять теперь уже локомотивы – с электровоза на тепловоз.

По оценкам специалистов, перевозка украинской пшеницы по суше займет порядка полугода, а никак не 2 месяца, как рассчитывает Евросоюз. Единственный способ ускорить процесс – это массированно подключать автоперевозки. Правда, у этого варианта есть серьезный минус.

"Это прилично дороже чем железная дорога. Традиционные страны-покупатели украинского зерна, такие как Алжир, Египет, Тунис, например, Марокко, Пакистан и так далее сейчас перемещают просто спрос к конкурентам, в том числе к нам", – говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Тем временем свою лепту в развитие продовольственного кризиса вносит погода. После того как Индия ограничила экспорт зерна, цены на пшеницу на европейском рынке побили исторический рекорд.

А виной всему несусветная жара, которая пришла на полуостров Индостан слишком рано. В Нью-Дели нынешний май признан самым знойным с момента начала инструментальных метеонаблюдений. Даже птицы получают тепловой удар и падают с неба. Почти месяц жара за 40 держалась в отдельных штатах так называемого пшеничного пояса. В результате зерно усохло. Есть риск потери 6% урожая. Чтобы обуздать продовольственную инфляцию внутри страны, Индия решила пожертвовать экспортом.

От аномальной погоды страдают и европейские фермеры. Во Франции полтора десятка сельзохпроизводящих департаментов столкнулись с засухой. Дефицит осадков выпал как раз на период, когда зерновые особенно нуждаются в воде. Виды на урожай плохие. Как указывают эксперты, дальнейший рост цен на пшеницу сейчас сдерживает только то, что, будь она еще дороже, основные потребители из бедных африканских и ближневосточных стран уже просто не смогли бы ее покупать.

"Картина до конца не ясна. Думаю, нужно еще время, чтобы она окончательно прояснилась. Но тренд понятен – слабый урождай во Франции, который может оказаться на 20-25% ниже прошлогоднего и заведомо ниже средних многолетних значений. Конечно, это беспокоит, потому что Франция это, я напомню, №1 по производству зерна в ЕС и №3 как экспортер зерновых в мире", – отмечает главный редактор портала Agrotrend.ru Николай Лычев.

На этом фоне стремление Запада во что бы то ни стало опустошить украинские зернохранилища действительно наводит на мысли. Китайская газета "Глобал таймс" недавно прямо назвала такое поведение "мародерством". И это при том, что Россия, например, не отказывает миру в помощи. Как рассказал Василий Небензя, во второй половине года наша страна готова экспортировать 25 миллионов тонн зерна и еще 22 миллиона тонн калийных удобрений. Если, конечно, не будет трудностей с логистикой.

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