Российская делегация покинула совещание министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Произошло это во время доклада США.

О решении сообщили в Минэкономразвития России, опубликовав в официальном Telegram-канале фотографию с пустующим креслом главы ведомства Максима Решетникова.

Российская делегация отплатила американской той же монетой. Дело в том, что представители пяти стран-членов форума (в их числе и США) покинули зал заседания во время выступления главы Минэкономразвития.

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