Бессменного лидера и основателя партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони настиг внезапный политический удар в спину. Министр по делам регионов Мариастелла Джельмини, которая является однопартийцем бывшего премьера Италии, раскритиковала своего босса.

Берлускони сделал заявление о возможном урегулировании конфликта на Украине, но Джельмини оно показалось недостаточно жестким по отношению к России.

"Италия не может проявлять мягкотелость, особенно по вине "Вперед, Италия". Слова Берлускони подтверждают, к сожалению, неоднозначность позиций. Надеюсь, что будет проявлена твердая позиция в пользу Украины, ЕС, НАТО и Запада", – приводит ее слова ТАСС.

Берлускони, будучи в Неаполе, предложил Евросоюзу поспособствовать тому, чтобы киевский режим принял условия России для установления мира. Кроме того, он подверг критике поставки оружия на Украину, что означает причастность к конфликту. Досталось от Берлускони и НАТО с Великобританией, которые высказываниями своих спикеров только раздувают пожар в центре Европы.

Позже представители Берлускони спохватились и распространили заявление от имени своего шефа о том, что позиция партии "Вперед, Италия"и его личная в отношении поставок оружия не меняется и "соответствует позициям Европейской народной партии, Европы и НАТО".

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