Из зала суда скандалист Телепнев вышел под конвоем

Скандально известного бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева в пятницу, 21 мая, доставили в суд для избрания меры пресечения. Его задержали за дебош в баре. По одной из версий, Телепнева разозлила композиция DJ Smash. С музыкантом у него давний конфликт, который несколько лет назад привел депутата в колонию-поселение. Кому досталось на этот раз?

У бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, должно быть, дежавю. Уже судимый за избиение популярного диджея он снова идет по коридору Ленинского районного суда. На этот раз Телепнева подозревают в хулиганстве и должны избрать меру пресечения.

Раньше экс-депутат наслаждался вниманием прессы, теперь с журналистами общается неохотно. В стеклянном боксе он чувствовал себя неуверенно и попросил судью выставить репортеров из зала.

— Меня встречают у двери, оказывают давление не только на меня, но и на моих несовершеннолетних детей. Грубо говоря, тыкают камерами, микрофонами прям в лицо.

К своей персоне бывший депутат относится бережно, а вот с другими людьми не церемонится. Судя по материалам уголовного дела, Телепнев устроил дебош в пермском баре "Наташа".

В переполненном ночном заведении он швырнул в отдыхающих барный стул, стеклянный бокал и металлическое ведерко со льдом. Стул угодил в голову одному из посетителей, а затем отскочил и разбил стеклянную полку. Осколками ранило бармена.

Сам же Александр Телепнев вместе со спутницей покинул бар до приезда полиции. Он завсегдатай пермских ночных клубов. В феврале 2018-го уже попадал в криминальную сводку — устроил дебош в увеселительном заведении. Вместе с другом набросился на диджея Андрея Ширмана, известного под псевдонимом DJ Smash. Музыкант отказался фотографироваться с Телепневым, к слову, мастером спорта по рукопашному бою, за что поплатился сломанной челюстью.

Сам Телепнев тогда отрицал свою причастность к избиению популярного диджея. Ответить за избиение все равно пришлось. Депутата отправили в колонию-поселение, откуда осенью 2019 года он вышел по УДО. На свободе, по данным местных СМИ, стал заниматься строительным бизнесом и даже планировал вернуться в политику, но устроил очередной дебош. В Перми поговаривают, что в тот вечер Александр Телепнев услышал в баре до боли знакомую композицию того самого DJ Smash. И, видимо, нахлынули чувства ярости. По другой версии, экс-депутат защищал девушку.

"Он пока допрошен в качестве подозреваемого. В настоящий момент следователь заявил ходатайство о продлении срока задержания под стражей на 72 часа для предоставления дополнительных документов", — прокомментировал старший помощник прокурора Ленинского района Перми Евгений Петухов.

Так что из зала суда Александр Телепнв вышел под конвоем и снова отправился в изолятор временного содержания.

Бывший депутат Заксобрания Пермского края был задержан в пятницу, в свой день рождения. Успел ли отпраздновать, неизвестно. Не исключено, что такая возможность у него все-таки будет. Следователи намерены просить суд о домашнем аресте.

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