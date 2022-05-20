Некоглая и Магомедова теперь связывает не только дружба

Боец вышел из клетки! В Преображенском суде Москвы сегодня избрали меру пресечения задержанному накануне Асхабу Магомедову. Напомню, он подозревается в вымогательстве денег у несовершеннолетнего. Сам же Магомедов говорит, что лишь заступался за свою знакомую девушку.

В зале заседаний мещанского суда мастер боев без правил Асхаб Магомедов сосредоточен. Избрание меры пресечения, как и задержание, стало для него неприятным сюрпризом. Вместе с ещё двумя товарищами спортсмена обвиняют в вымогательстве крупной суммы, а это до 7 лет лишения свободы. Однако, увидев объектив, Магомедов заулыбался. Чем вызвана такая реакция понять трудно. Возможно, сдают нервы. Накануне, перед допросом, спортсмен показывал в камеру неприличные жесты.

Бойца задержали в гостинице на одной кровати вместе с возможным подельником Николаем Гамисонией после вечеринки. Третий обвиняемый по делу – Демир Тагирбеков. По версии следствия, эти молодые люди обобрали 17-летнего бизнесмена, который торговал товарами с помощью соцальных сетей.

Схема этого вымогательства очень напоминает популярные фильмы со сценами в стиле плохой-злой полицейский. Осенью прошлого года двое вероятных вымогателей посадили потерпевшего юношу в машину, напугали его, едва ли не до смерти, и потребовали 600 тысяч рублей. Вскоре рядом с молодым предпринимателем появился Магомедов в роли доброго авторитета, который пообещал избавить парня от угроз за меньшую сумму. Двухходовка сработала. Боец, по некоторым данным, смог получить деньги.

Обвиняемые уже признались в вымогательстве. Возможно, поэтому следователи предложили избрать им достаточно мягкую меру пресечения – домашний арест. За это решение высказались все участники процесса. В итоге фигурантов выпустили из-под стражи прямо в зале суда. До 1 июля им запрещен выход из дома, всем троим отказано в общении с посторонними, им не разрешено разговаривать по телефону и закрыт путь в интернет.

Это расследование можно было бы назвать почти рядовым, если бы не регулярные скандалы Магомедова, в которых он все время находился на грани нарушения закона. То он танцует на машине под выстрелы друга, то жалуется на боль при задержании.

Ради лайков в социальных сетях боец гонял по улицам. Предположительно, скорость машины достигла двухсот километров в час.

25 апреля он попал в очередной скандал. Находясь за рулем, проскочил на двухцветной машине под открытым шлагбаумом на охраняемую парковку у Казанского вокзала, а затем стал грубить подоспевшим секьюрити. Камера наблюдения зафиксировала, как боец пытается отвесить оплеуху одному из охранников. Позже на выезде Магомедов набросился сразу на нескольких сотрудников службы безопасности. Массовую драку смогли остановить только подоспевшие стражи порядка.

6 мая в центре Москвы иномарка, в которой находился спортсмен была протаранена водителем каршеринга. Последний погиб. Друг бойца, блогер Некоглай, окрашенный, как и автомобиль, засветившийся в скандале на вокзале, в два цвета, сразу после столкновения включил видеокамеру.

Некоглая и Магомедова связывает не только дружба, но и похоже серьезные неприятности. За день до аварии Некоглай узнал, что его обокрали на 50 тысяч долларов. Находился разноцветный блогер в гостиничном номере во время задержания спортсмена, однако следствие не установило его причастности к вымогательству. А вот последняя серия из скандального сериала самого Магомедова выглядит закономерной. Ему грозит реальный и серьезный срок.

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