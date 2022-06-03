Убийство в центре Москвы могло быть местью за родственника

В Москве задержан вероятный преступник, который расправился с мужчиной на глазах у его молодой подруги в центре Москвы. Убитым оказался 62-летний бизнесмен, уроженец Армении. На родине его разыскивала полиция. Что еще известно об исполнителе и жертве? И причем тут криминальный авторитет Дед Хасан?

Его разыскивали меньше суток. 24-летний мужчина с длинными волосами, по мнению следователей, тот самый предполагаемый киллер, который ночью расправился с бизнесменом под объективами камер наблюдения. В сопровождении полицейских он идет на допрос. По некоторым данным имя задержанного Айрик Ервандян.

Поражает скорость, с которой мужчина превратился из беглеца в собеседника следователя.

"В настоящее время 24-летний подозреваемый доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия. Устанавливается полная картина произошедшего и мотивы совершенного преступления", – проинформировала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве Юлия Иванова.

Видео с подъездной камеры видеонаблюдения на Комсомольском проспекте Москвы дало следователям много информации. В кадр сначала входят мужчина с девушкой. Секунда – и сзади выстрел в упор. Мужчина летит на землю, дама замирает на какое-то время, а потом бросается прочь. А человек с пистолетом в руках стреляет еще раз, наверняка. Затем достает телефон, делает фото жертвы и скрывается. Съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" была на месте происшествия уже через несколько минут.

Полицейские, следователи, криминалисты работают на месте убийства, проводят все необходимые следственные действия, поэтому вход на придомовую территорию закрыт, и журналистов во двор не пускают.

Проблесковые маячки служебных машин, отражались в окнах многоквартирного дома вплоть до рассвета. Несколько часов эксперты и криминалисты осматривали место преступления: искали вокруг следы и улики.

В СМИ сразу появилось несколько версий расправы. Многие обратили внимание на последовательность действий киллера. Мужчина делает выстрел из выгодной позиции, когда жертва не ждет нападения. Но одной пули, видимо, считает, мало. И делает контрольный выстрел. Затем в руках убийцы появляется телефон. Киллер фотографирует убитого и удаляется. Эта важная деталь, которая может говорить о заказном характере преступления. Именно так поступают исполнители, чтобы отчитаться об атаке перед заказчиком. Фото жертвы – условие оплаты кровавой работы. Личность убитого, кстати, может подтверждать эту версию.

Убитый – 62-летний Оганес Камарян. Его спутницей была 22-летняя Екатерина Попова. В тот вечер Камарян с девушкой ужинали в ресторане японской кухни. И пока пара поедала роллы, киллер, вероятно, их поджидал. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как они в последний раз вместе выходят на улицу. Камарян – бизнесмен, владелец консалтинговой фирмы. А еще с 2013 года разыскиваемый в Армении преступник. Несколько лет назад он якобы сам планировал убийство. По некоторым данным, Камарян хотел расправиться с конкурентом – Рафиком Мадояном. Авторитетный бизнесмен и деловой партнер убитого Аслана Усояна, известного в определенных кругах под прозвищем Дед Хасан. Тогда, в 2013 году, в Армении за расправу Камарян якобы обещал исполнителям 500 тысяч долларов и особняк в Испании впридачу. Но сделке помешали правоохранители.

Кстати, на Рафика Мадояна покушение совершалось не единожды. В 2011 году в Москве наемный убийца поджидал бизнесмена в автомобиле рядом с подъездом. Едва Мадоян вместе с охранником подошли к дому, киллер начал стрелять. Но промахнулся – лишь одна из пуль по касательной задела телохранителя. Рафик Мадоян отделался легким испугом.

А ровно год назад звуки выстрелов потрясли Ереван. В центре города стреляли в бизнесмена, и якобы заказчиком выступил именно Камарян. Тогда пули прилетели не в главную жертву, а в охранника – он погиб.

Этот факт ложится в основу другой версии, которая сейчас становится приоритетной. По некоторым данным, задержанный в Москве 24-летний Айрик Ервандян – брат погибшего тогда охранника. И его действия – просто месть за родственника. В этом свете записи камер наблюдения можно рассмотреть под другим углом. Оганес Камарян вместе с девушкой действительно не ждут нападения, но выследить их труда особого не составляло. Убийца стреляет, несмотря на то, что рядом с его жертвой – свидетель, которого он оставляет в живых. Выбирает для атаки позицию прямо под камерами и не закрывает лицо. А это может выдавать непрофессионального киллера. Сразу после стрельбы мужчина бросается в бега. По пути выбрасывает пистолет и потом не может вспомнить, где это произошло. Не исключено, что перенервничал. В пользу этой версии говорит и тот факт, что задержали его быстро. О путях отхода Ервандян не позаботился. Как бы то ни было, подробности следователи узнают сейчас и у свидетеля атаки. Камаряна, по некоторым данным, сопровождала 22-летняя модель Катя Попова. В Москву она якобы перебралась в 2019 году и, как пишут в СМИ, работает в эскорте. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. Расследование ведет Главное следственное управление СК России по Москве.