Стало известно, за что был в розыске убитый в Москве бизнесмен

Убитого в Москве бизнесмена разыскивала полиция Армении – коммерсанту инкриминировали подготовку к убийству в корыстных целях. Об этом РИА новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника информагентства, погибший предприниматель Оганес Камарян являлся гражданином РФ, поэтому его выдача армянским силовикам была невозможна.

Преступление на Комсомольском проспекте в столице было совершено накануне вечером. Злоумышленник выпустил в свою жертву несколько пуль, после чего скрылся.

В пятницу следователи сообщили о задержании предполагаемого подозреваемого, 24-летнего гражданина Армении. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.