Лесные пожары: эпицентр огненной стихии – Сибирь

В Сибири продолжается борьба с лесными пожарами. В Иркутскую область сегодня отправился еще один самолет Бе-200, а также дополнительные силы пожарных из других регионов. За сутки в области зарегистрировали 19 новых очагов, столько же перешло с предыдущих суток.

Тушение продолжается. Борьба с огнем идет фактически круглые сутки. Эпицентр горячей стихии – Сибирь. Южные и центральные районы Красноярского края и Иркутской области уже почти две недели фигурируют в оперативных сводках.

"Уже зафиксировали новые. Но сегодня в целом мы ликвидируем значительно больше, чем обнаруживаем", – говорит министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

В регионы дополнительно направлены более сотни парашютистов-десантников Федеральной, Приморской, Хабаровской и Ханты-Мансийской авиалесоохраны. Помимо этого, задействуют группу специалистов по взpывным работам. Это поможет создать препятствия на пути у пламени.

"В рамках работы по выполнению госзадания с применением взрывчатых материалов для прокладки минерализованных полос с последующей работой по отжигу мы перебросили и перебрасываем работников Центральной базы авиационной и наземной охраны лесов в лесоохрану, то есть резерв наших парашютистов-десантников", – комментирует ситуацию заместитель начальника ФБУ "Авиалесоохрана" Николай Ковалев.

Основная причина лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области – пал сухой травы и незатушенные костры. Часть возгораний в горных районах возникла из-за гроз. В тушении задействованы вертолеты Ми-8 и наземная техника.

"В настоящий момент осуществляется переброска 95 специалистов Приморской авиабазы для тушения лесных пожаров в наиболее труднодоступных участках", – отмечает первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков.

Тушение пожаров осложняют высокая температура воздуха и низкая влажность из-за отсутствия осадков. Чтобы остановить лесные пожары, парашютисты-десантники проводят контролируемый встречный отжиг. Судя по прогнозам синоптиков, пока погода не будет помогать в тушении: ближайшие дни окажутся жаркими и ветреными.

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