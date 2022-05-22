Турецкие власти обсудят вступление в НАТО новых членов

Правительство Турции 23 мая обсудит украинский кризис, а также вступление в НАТО новых членов – Швеции и Финляндии. Заседание пройдет под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает телеканал ТРТ.

Ранее Хельсинки и Стокгольм официально объявили о намерении вступить в Североатлантический альянс. Однако турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявки. Позднее власти Турции заявили, что могли бы поддержать вступление в НАТО новых членов только после выполнения ряда условий. В частности, Турция требует отменить эмбарго на поставки оружия, а также признать представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) террористами. Анкара неоднократно требовала экстрадировать укрывающихся на территории скандинавских стран курдов.

Между тем, в Финляндии уже заявили, что настроены оптимистично по поводу урегулирования разногласий с Турцией. По словам главы МИД Финляндии, страна может дать Анкаре гарантии, что связи с курдской РПК будут отслеживаться более тщательно.

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