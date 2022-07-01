Турция может вернуться к первоначальной позиции по НАТО

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с саммита НАТО в Мадриде выступил в Анкаре и заявил, что Турция вернется к своей первоначальной позиции по расширению НАТО, если Швеция и Финляндия "попытаются затянуть выполнение взятых на себя обязательств или будут лицемерить".

Он также напомнил, что "приглашение в НАТО еще не означает принятия в ряды Североатлантического альянса".

"Так что пусть в этом никто не сомневается", – подчеркнул Эрдоган.

Ранее во время общения с журналистами он сообщил, что Швеция обещала передать Анкаре "73 террористов" (членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), но пока отправила лишь "троих-четверых", и "этого недостаточно".

Также Эрдоган подчеркнул, что без одобрения парламента Турции работа по членству Швеции и Финляндии в НАТО не пойдет.