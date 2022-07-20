Эрдоган напомнил Швеции и Финляндии об условиях их вступления в НАТО

Если Финляндия и Швеция не выполнят данные Турции обещания, Анкара не согласится на членство этих стран в НАТО, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наше условие состоит в том, чтобы эти страны прекратили деятельность и демонстрации террористических организаций и выдали террористов, находящихся в их руках", – напомнил турецкий лидер, добавив, что все условия были изложены за столом переговоров в присутствии генсека НАТО.

Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Первоначально Турция затормозила присоединение этих двух стран к альянсу. Позже Швеция, Финляндия и Турция подписали в Мадриде меморандум по безопасности и договорились усилить борьбу с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

5 июля состоялось подписание протоколов (это дополнение к договору) о вступлении этих стран в альянс. Членами НАТО Стокгольм и Хельсинки станут только после ратификации этих документов всеми 30 странами блока.