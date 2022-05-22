Рогозин: скоро на боевое дежурство встанет почти 50 "Сарматов"

В ближайшее время на вооружение российской армии поступят почти 50 межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Об этом в своем Telegram-канале написал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Ранее командующий Ракетных войск стратегического назначения РФ Сергей Каракаев сообщил, что современные системы противоракетной обороны не способны перехватить ракету "Сармат".

Он пояснил, что у новейшей МБР очень короткий разгонный участок, и при необходимости она может лететь как через Северный, так и через Южный полюс планеты.

Первый испытательный пуск "Сармата" состоялся 20 апреля 2022 года. Ракета стартовала с космодрома Плесецк.

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