Запад спонсирует Украину для того, чтобы загнать ее в кабалу и превратить в колонию, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Была Украина, станет. Не хочу обижать ни одну африканскую страну, но судьба эта всегда печальна – тех, кто берет подобную помощь от англосаксов", – добавил Мединский.

Еще одна цель Запада – попытаться развалить Россию на отдельны субъекты. Однако ни у кого это еще не получалось, добавил помощник президента в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Напомним, 21 мая президент США Джозеф Байден подписал закон о предоставлении Украине очередной помощи в размере 40 миллиардов долларов.

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