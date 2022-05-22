Джо Байден прибыл в Японию

Президент США Джозеф Байден приехал в Японию, где примет участие во встрече лидеров стран Quad и проведет переговоры с японским премьер-министром Фумио Кисидой.

По данным местных СМИ, самолет Байдена приземлился на американской военной базе Йокосука, которая находится рядом с Токио.

Встреча с Кисидой запланирована на 23 мая. Главы двух стран обсудят отношения Японии и США на фоне ситуации на Украине, а также усиление КНР в регионе.

Quad – группа из 4 стран, в которую входят США, Япония, Индия и Австралия. Главная задача – диалог в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

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