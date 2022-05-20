Какова главная цель поездки Байдена в Азию

Президент США отправился в азиатское турне, первым пунктом которого стала остановка в Сеуле. Американский лидер вроде бы приехал туда, чтобы обсудить укрепление двухсторонних экономических связей, но на деле пытался склонить Южную Корею к ужесточению антироссийских санкций. Получилось ли?

Прилетев на авиабазу Осан под Сеулом – главный объект Пентагона в Южной Корее, Джо Байден после краткого обмена любезностями с встречающей делегацией садится в лимузин и первым делом отправился осматривать завод Samsung по производству полупроводников для компьютерных чипов. Там его уже ждал новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Для него это – внешнеполитический дебют. Бывший генпрокурор вступил в должность главы республики всего 10 дней назад, но торжественность момента Байден все-таки смазал, назвав его именем прежнего южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Скрыть смущение и, не исключено, досаду Юну помогла маска, которую он так и не снял в отличие от Джо Байдена, который держался хозяином положения. Продолжительную овацию сотрудников Samsung он принимал жестами дирижера симфонического оркестра и долго махал рукой в сторону огромных мониторов под полком.

"Это большая честь – приветствовать сегодня здесь президента Байдена, президента Юна и много достойных гостей. Samsung была первой международной компанией, которая начала производить полупроводники на территории Соединенных Штатов. Мы высоко ценим нашу дружбу и рассчитываем продолжать наше особое сотрудничество", – заявил Ли Дже Ён, вице-председатель Samsung Electronics.

С именем формально вице-президента, а фактически главы Samsung у Байдена трудностей не возникло. Именно благодаря ходатайству нынешней администрации Белого Дома Ли Джо Ён был досрочно освобожден из тюрьмы год назад, где он отбывал срок за коррупцию, после чего Samsung обьявил о планах выделить 17 миллиардов долларов на строительство аналогичного завода микрочипов в Техасе.

Говоря значимости полупроводников для мировой экономики, Байден и здесь не упустил случая вспомнить про Путина и Украину: "Глобальная нехватка полупроводников вызвала дефицит потребительских товаров, особенно автомобилей, и способствует росту цен во всем мире. А теперь жестокая и ничем не спровоцированная война Путина на Украине еще больше выявила необходимость защиты наших важнейших цепочек поставок, чтобы наши экономическая и национальная безопасности не зависели от стран, которые не разделяют наши ценности".

Основные переговоры Байдена с южнокорейским коллегой состоится в субботу, и завтра же, как ожидается, президент США подпишет законопроект о выделении 40 миллиардов долларов помощи Украине. Итоговое голосование в Сенате состоялось уже после того, как Байден отправился в азиатское турне, но откладывать из-за этого выделение денег на оружие для Украины США не хотят.

Еще одна интрига визита, о которой говорят как местные, так и иностранные комментаторы, – решится ли соседняя КНДР в ходе пребывания Байдена провести ядерное испытание, учитывая, что ни сам Байден, ни вновь избранный президент Южной Кореи (в отличие от прежних лидеров Трампа и Мун Джэ Ина) возобновлять диалог с Севером не собираются.

Но главная цель поездки Байдена в Азию – после Сеула он отправился в Токио, где состоится очный саммит по безопасности лидеров США, Японии, Австралии и Индии – это заручиться поддержкой союзников в экономическом противостоянии США с Китаем. Для этого администрация Байдена предлагает создать так называемую индо-тихоокеанскую зону свободной торговли, разумеется, исключив из нее Китай. Сложность лишь в том, что Китай на данный момент является крупнейшим торговым партнером как для Южной Кореи, так и для подавляющего большинства стран Азии.

При этом Южная Корея предупредила, что поступаться своими экономическими интересами не готова. Даже в случае с антироссийскими санкциями – Сеул хоть и присоединился к финансовым ограничения, но при условии, что они не затронут экспорт его товаров в Россию, включая, кстати, продукцию Samsung. А Япония, со своей стороны, отказалась выходить из газовых проектов на Сахалине и присоединяться к эмбарго на российскую нефть. И это – ближайшие союзники США. Что говорить об Индии, которая вообще отказалась участвовать в антироссийской санкционной войне.

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