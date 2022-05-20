Байден оконфузился, обращаясь к лидеру Южной Кореи

Президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию. На этот раз конфуз произошел во время его визита в Южную Корею.

При посещении кампуса Samsung Байден неправильно назвал фамилию нового южнокорейского президента Юн Сок Еля. Американский лидер перепутал его с бывшим главой Мун Чжэ Ином. Трансляцию выступления вел Белый дом.

Южная Корея стала первой страной, которую посетил Байден в своем азиатском турне. Пройдет оно с 20 по 24 мая. На очереди Япония.

После посещения завода Samsung Байден высказался о ситуации на Украине. По его словам, происходящее еще раз продемонстрировало, насколько экономика США зависима от глобальных цепочек поставок. В связи с этим американский глава предложил исправить ситуацию с помощью сотрудничества с близкими Вашингтону партнерами.

Джо Байден очень часто попадает в неловкие ситуации. Например, неделю назад он назвал Камалу Харрис президентом, а на днях не смог выговорить аббревиатуру.

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