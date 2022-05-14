Джо Байден назвал Камалу Харрис президентом

В США обсуждают очередную оговорку Байдена. Выступая на саммите ассоциации стран юго-восточной Азии, глава Белого дома, назвал Камалу Харрис американским лидером, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

"Именно поэтому я попросил президента Харрис съездить в регион в августе прошлого года", – сказал Байден.

Даже ближайшие соседи не воспринимают Байдена всерьез. О возможном "унизительном ударе" пишет The New York Times.

По данным издания, дела у нынешнего президента настолько плохи, что главы Мексики и Бразилии, скорее всего, проигнорируют приглашение США, и просто не приедут на саммит Америк в Лос-Анджелес, который пройдет с 12 по 13 мая. Такой поступок поставит под сомнение лидерские качества самого Байдена и Вашингтона в целом.

Как сообщалось, в январе Байден уже называл вице-президента Харрис главой государства.

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