Сатановский о поляках на Украине: Зеленский начинает распил своей страны

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проект закона об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. По мнению политолога Евгения Сатановского, Зеленский "начинает большой распил своей страны и раздачу слонов соседям".

"Оформят это дело европейцы с бюрократической точки зрения правильно. Заведут медийную кампанию на весь мир насчет того, что Польша с Украиной (имея в виду, естественно, нынешний, правящий в этой стране, режим) пытаются спасти от злого Путина людей и хотя бы часть страны", – написал Сатановский в Telegram.

"Давно, конечно, на Украине до такой степени открыто, нагло и подло родиной не торговали, – отметил политолог. – Но с другой стороны, чего еще ото всех этих людей можно было ожидать?"

22 мая президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев и выступил в Верховной раде. Выступил в парламенте и сам Зеленский: он заявил о достигнутой с руководством Польши договоренности упростить пересечение границы между странами.

О визите Дуды высказался экс-депутат Верховной рады Илья Кива. По его мнению, польский лидер приехал, чтобы обсудить с украинскими властями "условия и время возможной передачи под контроль западных областей Украины"​​​.

"Дуда мечтает войти в историю, как тот, кто вернул Польше Львов. Украина, как государство, доживает свои последние месяцы", – написал Кива в Telegram.

Ранее Дуда заявил, что между Польшей и Украиной не должно быть границы, чтобы два государства "отстраивали совместно свое общее счастье".

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.