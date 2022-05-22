Покушение на нового мэра Энергодара: ранения оказались легкими

Жизни мэра Энергодара в Запорожской области Украины Андрея Шевчика, на которого сегодня утром было совершено покушение, ничего не угрожает, сообщили в городских правоохранительных органах.

Самодельное взрывное устройство сработало в подъезде жилого дома, когда мэр входил туда. Предположительно, его заложили в электрощитовом шкафу, а потом дистанционно активировали. По оценкам специалистов, мощность бомбы составляла около 700 г в тротиловом эквиваленте. Взрывом было разрушено межэтажное перекрытие и выбита дверь. Пострадал сам Шевчик и два его охранника.

Сообщается, что мэр получил легкие ранения – у него баротравма ушей и перелом ключицы. Сейчас он проходит лечение в Мелитополе.

В настоящее время приазовская часть Запорожской области находится под контролем российских военных. В регионе были сформированы новые военно-гражданские администрации. Андрей Шевчик был назначен главой городской администрации российской стороной.

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