"Лифт детонировал тоже": детали нападения на мэра Энергодара

Глава администрации Энергодара в Запорожской области Андрей Шевчик рассказал подробности о нападении, которое было совершено на него 22 мая. По словам государственного деятеля, подготовленная диверсионная группа была направлена на его точную ликвидацию.

Андрей Шевчик и два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. По предварительным данным, в электрощитовом шкафу было заложено самодельное взрывное устройство направленного действия.

Мэр Энергодара в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что нападение на него совершили "не какие-то мальчишки, разбивающие коктейли Молотова". Им была поставлена задача "добивания" в случае того, если бы он не погиб. В конечном итоге, отметил Шевчик, злоумышленники скрылись с места, не доделав дело.

По словам политика, взрывчатка была спрятана на дистанционном управлении. В ней находились поражающие элементы (болты, резаная арматура). Кроме того, отметил Шевчик, лифт детонировал тоже.

Спустя несколько дней после случившегося в Энергодаре задержали группу диверсантов. Перед ними стояла задача организовывать взрывы и убийства российских военнослужащих.

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