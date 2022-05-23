МИД РФ поддержал идею о трибунале над пленными "азовцами"

МИД России поддержал идею о проведении трибунала над украинскими военными и бойцами формирования "Азов". Также в ведомстве полагают, что в скором времени будут опубликованы первые результаты расследования преступлений украинских военных и националистов.

Отвечая на вопрос о том, нужен ли трибунал, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко ответил: "Наверное, необходим".

По его словам, расследованием военных преступлений, совершенных на Украине и в Донбассе, занимается общественный комитет, в который входят представители различных российских структур.

"Этим занимается и Следственный комитет, и генеральная прокуратура, думаю, что через какое-то время мы узнаем о первых результатах этой работы", – цитирует заместителя министра "Интерфакс".

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в отношении пленных с мариупольского металлокомбината "Азовсталь" планируется провести международный трибунал.

20 мая Минобороны РФ объявило о полном освобождении "Азовстали". Украинские военные и националисты, заблокированные на предприятии, сдались в плен. Завод перешел под контроль российских вооруженных сил.

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