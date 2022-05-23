МИД РФ допустил обмен пленных с "Азовстали"

В МИД России допустили возможность обсуждения с Украиной вопроса об обмене пленных с "Азовстали".

"Это не в моей компетенции, но, наверное, это обсуждается где-то. Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу", – сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе долгое время укрывались украинские националисты из "Азова". 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что комбинат полностью контролируется российскими военными. В плен сдались 2439 человек.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о возможности обмена российских военных на вышедших с "Азовстали" лиц указал, что этими вопросами занимается Минобороны.

При этом представитель Кремля отметил, что вряд ли можно говорить о возможности обмена националистов на украинского политика Виктора Медведчука, так как это совершенно разные категории.

"Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к России, и он не является военным", – напомнил Песков.

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