Россия отказалась от жеребьевки на "Экспо-2030"

Россия приняла решение отозвать заявку Москвы проведение выставки "Экспо-2030", сообщает МИД РФ. Соответствующее уведомление было направлено сегодня в Международное бюро выставок.

Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, на фоне масштабной антироссийской кампании, развернутой Западом, не приходится говорить о честной конкуренции.

"Очевидно, что заявка Москвы на проведение "Экспо-2030" на фоне конкуренции с другими четырьмя кандидатами не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку, какими бы неоспоримыми преимуществами она ни обладала", – уверены в МИД РФ.

По мнению российских дипломатов, давление на Россию и ее партнеров – это очередная нечистоплотная попытка очернить нашу страну. В МИД выразили надежду, что в будущем глобальное выставочное движение вернется к своим историческим истокам – без политической деятельности – и у России вновь появится возможность участвовать в равной конкурентной борьбе.

24 февраля Вооруженные силы России начали проведение специальной военной операции на Украине, после чего западные страны ввели новые многочисленные антироссийские санкции.

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