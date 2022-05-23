Теtra Pak опровергла информацию об уходе из России

В компании Теtra Pak опровергли информацию о ее уходе с российского рынка, отметив, что слухи об не соответствуют действительности.

"Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке", – сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Как сообщалось ранее, шведско-швейцарская Tetra Pak не останавливала производство, несмотря на трудности в работе с поставщиками и потребителями.

В связи с началом РФ спецоперации на Украине несколько крупных компаний, выпускающих упаковку, включая Elopak (выпускает Tetra Pak) и Stora Enso (производит бумажную упаковку и гофроупаковку, имеет пять заводов на территории РФ), приостановили производство упаковки в России.

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