Минпромторг: рынок полностью обеспечен упаковкой для молочной продукции

Российский рынок полностью обеспечен упаковкой для молочной продукции, отмечает Минпромторг.

Российский рынок обеспечен достаточным количеством упаковки для производства молочной продукции, и дефицита такой упаковки не ожидается, сообщает Минпромторг.

Производитель упаковки – компания Tetra Pak заявила 26 июля, что передает свое российское подразделение местному менеджменту из-за невозможности поддерживать операционную деятельность компании в России на фоне санкций.

Между тем российские производители уже нашли замену импортным упаковкам.

Так, Сыктывкарский молочный завод после ухода Tetra Pak перешел на новую упаковку – крафтовый картон, который не нужно отбеливать кислородом. Такое решение надежно сохраняет потребительские свойства продуктов.

"Принято решение перейти на крафтовый картон, который не уступает по своим техническим показателем ламинированному картону Tetra Pak. Крафтовый картон завод заказывает в Москве. В основном крафтовый картон используют для упаковки молока, кефира, йогуртов", – отметила технолог завода Нина Савану.

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