Депутату Рашкину не удалось обжаловать приговор за убийство лося

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину отказано в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор по резонансному уголовному делу об убийстве лося.

Такое решение принял Саратовский областной суд.

Как сообщил "Интерфаксу" его адвокат Константин Лазарев, защита не согласна с обвинением.

В ночь на 29 октября 2021 года на территории охотхозяйства "Лебедка" в Саратовской области, депутат, находившийся за рулем в нетрезвом виде, был остановлен инспектором. В автомобиле, принадлежавшем местному отделению КПРФ, была обнаружена разделанная туша лося.

Как выяснилось, он охотился, не имея разрешения. При этом от медицинского освидетельствования Рашкин отказался, в связи с чем был привлечен к административной ответственности.

Депутат изначально настаивал, что нашел тушу животного, однако затем публично признал факт охоты, на которую, по словам парламентария, его пригласили друзья. Он заявил, что готов возместить материальный ущерб за убитого лося и привезти в Саратовскую область новую лосиху.

22 апреля 2022 года Калининский районный суд Саратовской области квалифицировал действия Рашкина по статье "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору" УК РФ и назначил ему наказание: 3 года условно с испытательным сроком на 2 года. Также Рашкину запрещено заниматься деятельностью, связанной с охотой, на 2 года.

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