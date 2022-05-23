Представление на должность главы МЧС поступило в Совфед

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру на должность нового руководителя МЧС. Информацию подтвердил глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

В своем telegram-канале сенатор написал, что представление будет рассмотрено "в сроки и в порядке, предусмотренном регламентом палаты".

Кто именно претендует на пост министра, Клишас не сообщил. Ранее 23 мая появились данные, что Путин внес кандидатуру Александра Куренкова – помощника начальника Росгвардии.

По разным данным, верхняя палата российского парламента может рассмотреть предложенную президентом кандидатуру 24 или 25 мая.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб в ходе арктических учений 8 сентября 2021 года. Его обязанности временно исполняет первый заместитель министра Александр Чуприян.

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