Не карьерист, а служака: Путин представил нового главу МЧС

Президент России Владимир Путин представил руководству МЧС нового главу ведомства Александра Куренкова. Президент отметил, что новый министр – "не карьерист в плохом смысле слова, а, наоборот, служака". По словам российского лидера, Куренков умеет погружаться в работу и выстраивать отношения с коллективом.

Встречу главы государства с сотрудниками МЧС транслировали телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Путин выразил уверенность в том, что под руководством Куренкова МЧС будет развиваться и дальше с учетом принятой в 2021 стратегии. Он уточнил, что имеет в виду в том числе и план технического переоснащения министерства до 2030 года.

"Я надеюсь, что все эти планы будут реализованы. Государство выделяет на это серьезные ресурсы – 196 миллиардов рублей, – отметил президент. – Нужна новая техника: специальная, авиационная, автомобильная, противопожарной борьбы и так далее для того, чтобы министерство в полной мере отвечало на те вызовы, с которыми сталкивается страна сегодня".

По словам Путина, у МЧС большой потенциал, который может быть реализован и в рамках специальной военной операции на Украине.

"Здесь тоже много задач у МЧС. Знаю, что у вас большой потенциал в сфере разминирования. Есть и другие направления деятельности, осуществление гуманитарных миссий и функций", – сказал российский лидер.

Путин поблагодарил замглавы МЧС Александра Чуприяна, который до нынешнего момента исполнял обязанности министра. Президент выразил надежду, что Чуприян поможет новому главе ведомства войти в курс дела. Самого Куренкова президент заверил, что готов принять его у себя в любой момент, когда возникнет необходимость.

25 мая Путин подписал указ о назначении Куренкова на пост главы МЧС. Ранее кандидатуру бывшего замдиректора Росгвардии поддержал Совет Федерации.

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