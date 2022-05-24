Байден сделал Колумбию союзником вне НАТО

Американский лидер Джо Байден назначил Колумбию одним из основных союзников США вне блока НАТО. Такое решение он принял, исходя из полномочий президента, предоставленных конституцией и законами США. Белый дом распространил соответствующий меморандум.

Сейчас такой статус есть у почти 20 стран, разделяющих стратегические интересы США. Последним союзником США вне блока стал Катар.

Еще больше интересного с сайта "Смотрим" – в нашем Telegram-канале и Яндекс.Дзен, новости сайта "Вести" – на страницах ВКонтакте, Одноклассников, Яндекс.Дзен и Telegram.