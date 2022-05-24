США и союзники подготовят ответ на продовольственный кризис

Власти США будут с партнерами реагировать на продовольственный кризис, возникший на фоне ситуации вокруг Украины, заявил президент США Джо Байден на саммите лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности. По его словам, кризис усугубляется тем, что Россия блокирует экспорт Украиной миллионов тонн зерна. По мере продолжения войны, Америка будет работать с партнерами для глобального ответа, поскольку это затрагивает все части мира.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов говорил, что в США все переворачивают с ног на голову, когда кризис продовольствия объясняют действиями России в акватории Черного и Азовского морей. Это Киев минирует порты и не согласовывает предложенные РФ гуманитарные коридоры.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбы руководителей ДНР и ЛНР о помощи. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Но Запад в ответ на решение России развязал экономическую войну.

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