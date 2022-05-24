Украина предусмотрела разные варианты на случай убийства Зеленского

Киевские власти подготовились к разным вариантам на случай возможного убийства президента. Об этом в ходе брифинга в Украинском доме в Давосе, проходившем в режиме видеоконференции, сообщил глава страны Владимир Зеленский.

"Мы были подготовлены и разделены – я, премьер-министр и глава парламента. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили кабмин на две части, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов", – заявил Зеленский.

Однако, как будет действовать правительство в случае его убийства, он не сказал, отметив, что подобная угроза существует.

Как сообщалось, во время выступления Зеленского члены делегации из Китая, в отличие от коллег, аплодировать не стали. На это в эфире телеканала CNN обратил внимание член палаты представителей США Майкл Маккол. По его мнению, это четкий сигнал того, что КНР не поддерживает Украину.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.