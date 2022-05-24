Папа Римский поздравил Патриарха Кирилла

Папа Римский Франциск поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Понтифик пожелал предстоятелю Русской православной церкви помощи Божией в усилиях по защите ценности и достоинства человеческой жизни.

"День памяти святого Кирилла, великого апостола славян, дает мне возможность направить вам мои приветствия и заверить в молитвах о Вашем Святейшестве и о Церкви, вверенной вашему пастырскому попечению, – сказано в тексте поздравления, опубликованном на сайте РПЦ. – В эти дни молюсь нашему Небесному Отцу, да обновит и укрепит нас Дух Святой в евангельском служении".

Сам Кирилл благословил направить денежные средства, сэкономленные московскими приходами на покупке цветов к дню его тезоименитства (именин), на приобретение медицинского оборудования для столичной ЦКБ святителя Алексия, митрополита Московского. Патриарх еще шесть лет назад предложил заменить обычай преподносить предстоятелю в праздничные дни цветы сбором средств для нуждающихся.

24 мая отмечается День славянской письменности. В этот день почитают святых Кирилла и Мефодия.

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