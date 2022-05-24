Навальный отправляется в колонию строгого режима

Вступил в законную силу девятилетний приговор оппозиционному блогеру Алексею Навальному, его ждет перевод в колонию строгого режима из общего.

Как сообщалось ранее, во вторник днем Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный приговор Лефортовского суда Москвы в отношении Навального в виде 9 лет колонии строгого режима по делу о мошенничестве с пожертвованиями и неуважении к суду​​​.

После решения апелляции он вступил в законную силу и должен быть исполнен, при этом у защиты сохраняется возможность для дальнейшего обжалования. "Естественно, будем обжаловать", – сказала адвокат Ольга Михайлова.

В целях безопасности этапирования новое место отбывания наказания не разглашается. Его сообщат родственникам осужденного после того, как его туда доставят.

Пока Навальный находится в исправительной колонии общего режима №2 в городе Покров Владимирской области. Здесь содержатся так называемые "первоходы", то есть люди, осужденные впервые.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и присвоил часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией" (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент).

Второй эпизод дела – об оскорблении судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко – по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.

Навального заключили под стражу после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему был заменен реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.

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