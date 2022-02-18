Брату Навального дали реальный срок

Люблинский суд Москвы заменил Олегу Навальному условное заключение по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил реальным сроком в колонии строгого режима.

С соответствующей просьбой в суд обратилась Федеральная служба исполнения наказаний РФ. В ведомстве заявили, что Олег Навальный не встал на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, как того требуют условия наказания.

Где сейчас находится Олег Навальный, точно неизвестно. 4 сентября 2021 года он улетел из Москвы на Кипр и с тех пор в Россию не возвращался.

Олег Навальный был осужден на год условно в августе 2021 года за призывы к участию в несогласованной акции 23 января 2021 года. По мнению суда, Навальный нарушил действовавшие тогда коронавирусные ограничения и создал угрозу заболевания для многих людей.