Путин: в преддверии отпусков на юге России не хватает транспортных мощностей

Через неделю наступит календарное лето, традиционная пора отпусков. Но на юге России нет достаточных транспортных мощностей, заявил президент Владимир Путин.

"Многие граждане собираются провести время на море, поехать на курорты Краснодарского края или Крыма. Кто-то на автомобиле, кто-то поездом или самолетом. Целый ряд южных аэропортов временно закрыт. В результате вырос спрос на железнодорожные билеты. Я знаю, что РЖД запустили дополнительные поезда из центральной части страны на Черное море.

И очень важно, чтобы в летний период пассажирское сообщение в этом направлении работало четко, стабильно, без сбоев и в нужном объеме. Судя по тому, что я вижу сейчас, уже не хватает там мощностей", – отметил Путин на совещании по развитию транспортного комплекса. Запись выступления Путина доступна на медиаплатформе "Смотрим".

Президент попросил руководителей транспортной отрасли обсудить этот вопрос на совещании и представить предложения.

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