Россия ускорит развитие транспортной инфраструктуры, сообщается на медиаплатформе "Смотрим". Значительные средства пойдут на ремонт автотрасс, модернизацию железных дорог и портов. Это особенно важно в условиях, когда Запад намеренно ломает всю логистику. Однако Россия ни от кого закрываться не будет – это подчеркнул Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что важно ускорить запуск новых транспортных инициатив и реализовать уже начатые.

Путин также поручил запустить дополнительные пассажирские поезда на юг. Вообще транспортные проекты – драйвер для развития многих регионов. Порты Махачкала, Астрахань и Оля – ключевые точки коридора Север – Юг. А северный широтный ход свяжет Ямал с Уралом и Северо-Западом. Максимально востребовано также и восточное направление.

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