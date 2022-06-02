Путин: строительство дорог нужно синхронизировать с развитием логистических коридоров

В ходе совещания по развитию дорожного строительства президент России Владимир Путин подтвердил планы продлить дорогу М-12 Москва – Казань до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день создание трассы М-12 Москва – Казань является крупнейшим проектом с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа – Западный Китай.

"Прошу сегодня доложить, как продвигается эта работа, каковы дальнейшие, перспективные планы – имею в виду выход на сибирские регионы", – сказал президент. Он также предложил "детально обсудить вопросы укрепления автодорожной сети, для повышения объемов и качества строительства автомобильных трасс".

Глава государства напомнил, что уже действуют федеральные трассы, которые создают более высокое качество перевозок пассажиров и грузов. В частности, речь идет о таких магистралях, как "Нева", "Дон", "Таврида", Центральная кольцевая автодорога и других.

Кроме того, президент призвал обратить особое внимание подготовке специалистов рабочих профессий, так как зачастую важные стройки сталкиваются с дефицитом профессионалов, а значит, надо расширять и обновлять учебную базу.

Путин поставил задачу привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети дорог страны.

"Возможности, ресурсы для этого у нас есть", – уверен Путин.

Президент напомнил о поставленной ранее национальной цели: в 2030 году доля дорожной сети в нормативном состоянии в крупнейших городских агломерациях должна составлять не менее 85 процентов. По его словам, "важно, что эти работы идут с опережением графика".

Он отметил, что строительство и ремонт дорог должно быть синхронизировано с развитием логистических коридоров, включая международные.