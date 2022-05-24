Зрелищ вместо хлеба: двухкопеечное шоу с арестом Додона

Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции. А в его доме сегодня прошли обыски. Причина, как сообщили в молдавской Генпрокуратуре, в том, что его подозревают сразу по трем статьям – "в пассивной коррупции", "незаконном обогащении" и "предательстве Родины". Сам Додон все обвинения отрицает, а его сторонники уже заявили, что этим громким делом действующие власти пытаются отвлечь внимание от стремительно взлетевших цен. Стоимость электроэнергии в стране подорожала вдвое, газа – вчетверо.

Силовики пришли с обыском ровно в 7 утра. Проследовав мимо десятка телекамер, скрылись за высоким забором. Следом за ними к дому подъехал адвокат.

По данным генпрокуратуры, Игоря Додона подозревают в пассивной коррупции, предательстве Родины и незаконном обогащении. Соратники бывшего президента считают происходящее преследованием оппозиции.

"Еще год назад мы предупреждали, что нынешние власти не смогут выполнить своих обещаний гражданам, которые столкнулись с растущей бедностью, повышением цен. Вместо того, чтобы заняться выводом страны из кризиса, власти начали борьбу с оппозицией. То, что случилось сегодня с нашим коллегой Додоном, – двухкопеечное шоу", – считает исполнительный секретарь Партии социалистов, вице-спикер парламента республики Влад Батрынча.

Преследования экс-президента страны начались еще в 2020 году. Но Антикоррупционное ведомство так и не нашло признаков преступления. Однако позже это решение отменила Апелляционная палата и "дело Додона" снова возобновили. Злые языки, не иначе, утверждают, что так сторонники президента нынешнего подготовились к ее юбилею: 24 мая Майе Санду стукнуло пятьдесят.

"Все эти обвинения не имеют никакого основания. Но понятно, что наши товарищи из PAS (Партия "Действие и солидарность" – прим. ред.) получили, видимо, методичку от своих внешних кураторов по полному уничтожению оппозиции, которую они считают пророссийской. И надо понимать, что у нас происходит все точь-в-точь как в соседней Украине", – отмечает опасные параллели депутат парламента Республики Молдова Богдан Цырдя.

Заокеанским кураторам внутренние волнения явно ни к чему. А повод для них есть. Экономическая ситуация в стране стремительно ухудшается. В Молдавии рекордная инфляция – 27%, даже в соседней Украине – 16%, цены на продукты выросли на 30%, на заправках стоимость бензина меняется каждый день, коммунальные платежи уже выше средней пенсии. Но власти вместо хлеба, решили дать зрелищ.

"В первую очередь это делается, чтобы отвлечь внимание от роста цен, от антисоциальной политики, которую проводит нынешняя власть, – считает член Исполнительного комитета ПСРМ, депутат молдавского парламента Григорий Новак. – Делается для того, чтобы мы отказались от уличных акций протеста, которые мы проводили последние недели. Это своего рода акт запугивания оппозиции".

С помощью громкого процесса власти могут отвлекать внимание людей от реального положения дел в стране. А оно приближается к катастрофе. Сегодня министр Андрей Спыну признал, что не знает, получит ли Кишинев российский газ в июне.

"Правительство Молдавии делает все возможное, чтобы загнать жителей своей страны, предприятия и экономику в такой угол, из которого будет очень трудно выйти. Это касается и закупки энергоносителей, это касается той политики в энергетической сфере, которую ведет действующая власть. Это довольно странные и труднообъяснимые процессы", – отмечает зампред комитета российской Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

Под угрозой оказалось и самое главное – безопасность страны. США на днях предложили начать военные поставки в Молдавию, и вот уже спикер парламента не видит ничего плохого в потере республикой нейтралитета.

"Буквально вчера последовало заявление нашего председателя парламента – это второе лицо в государстве – касаемо нашей внешнеполитической ситуации. Впервые на таком высоком уровне было сказано по поводу нашего нейтралитета. Таких заявлений, четких, откровенных, прямолинейных, у нас не было никогда", – отметила генеральный продюсер молдавского канала Accent TV Людмила Бельченкова.

И вот сегодня против человека, который назвал нейтралитет Молдавии ее геополитическим преимуществом, готовы вновь раскручивать уголовные дела. В Москве реакция была незамедлительной.

"Это внутреннее дело Молдавии. Мы, конечно, встревожены, тем, что опять подобная практика и преследования применяются в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, то есть с нашей страной. Поэтому мы хотели бы надеяться и хотели бы быть уверенными, что все законные права Додона будут соблюдены", – резюмировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Обыски прошли не только в доме Додона в Кишиневе, но и у его родителей, офисе Молдавско-российского делового союза (МРДС), который возглавляет бывший президент, а также еще по нескольким адресам. Все это время, без малого 8 часов, оппозиция пикетировала парламент, обвиняя власти в давлении на оппозицию.

"Позор! Позор Майе Санду! Позор!" – скандировали пикетирующие парламент в Кишиневе.

С сегодняшнего дня социалисты решили проводить протесты по всей стране.

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