Вооруженные силы Украины вместе со службой безопасности заминировали "Просянский элеватор" в районе города Днепр и установили реактивные системы залпового огня на территории зернового комбината в Луганской народной республике.

Таким образом ВСУ хотят спровоцировать российских военных на ответный огонь и обвинить их в ударах по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Он уточнил, что подобные провокации ВСУ уже проводили в городе Рубежном, а также в Запорожской области.

По словам Мизинцева, ВСУ применяют тактику выжженной земли. Также поступали нацисты во время Великой Отечественной войны.

Напомним, 24 февраля Россия начала операцию по денацификации и демилитаризации Украины. На данный момент военные РФ уничтожили 178 украинских самолетов, 125 вертолетов, 995 беспилотников, 3 243 бронемашин, 1 658 артиллерийских установок.

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