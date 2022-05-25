Захарова о Болонской системе: наши дипломы так и не получили признания

Отказ России от Болонской системы в образовании имеет объективные причины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщалось, ранее Минобрнауки проинформировало об отказе от Болонской системы и начале разработки собственной "уникальной" модели высшего образования.
"Система, которая предполагавшая изначально запланированную стандартизацию, ее не случилось Проще говоря, российские дипломы не получили полного признания. Все было выборочно, все было частично. Как всегда", – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, Болонская система, на которую наша страна перешла 19 сентября 2003 года, была "интересным и обоюдовыгодным предложением" на бумаге. Признание диплома специалиста происходило только в том случае, если было выгодно другой стороне.
"Это то, против чего мы начали протестовать, уже много лет назад", – пояснила Захарова.
Болонской системой предусмотрена двухуровневая система образования: бакалавриат и магистратура. Российской системой образования, кроме этих уровней, предусмотрена подготовка кадров по уровню специалитета сроком освоения образовательных программ 5-6 лет.
В 2024 году вступит в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, продолжающий тенденцию приоритетности обучения в рамках специалитета и реализации образовательных программ длинного цикла (5-6 лет) при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно.
В прежнем перечне программ бакалавриата было 186, а в новом перечне – 154. Специальностей – было 125, стало 124.
Несмотря на присоединение России к Болонскому процессу, подготовка кадров сохранила ориентированность на национальные приоритеты.
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