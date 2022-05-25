Захарова о Болонской системе: наши дипломы так и не получили признания

Отказ России от Болонской системы в образовании имеет объективные причины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщалось, ранее Минобрнауки проинформировало об отказе от Болонской системы и начале разработки собственной "уникальной" модели высшего образования​​​.

"Система, которая предполагавшая изначально запланированную стандартизацию, ее не случилось Проще говоря, российские дипломы не получили полного признания. Все было выборочно, все было частично. Как всегда", – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, Болонская система, на которую наша страна перешла 19 сентября 2003 года, была "интересным и обоюдовыгодным предложением" на бумаге. Признание диплома специалиста происходило только в том случае, если было выгодно другой стороне.

"Это то, против чего мы начали протестовать, уже много лет назад", – пояснила Захарова.

Болонской системой предусмотрена двухуровневая система образования: бакалавриат и магистратура. Российской системой образования, кроме этих уровней, предусмотрена подготовка кадров по уровню специалитета сроком освоения образовательных программ 5-6 лет.

В 2024 году вступит в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, продолжающий тенденцию приоритетности обучения в рамках специалитета и реализации образовательных программ длинного цикла (5-6 лет) при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно.

В прежнем перечне программ бакалавриата было 186, а в новом перечне – 154. Специальностей – было 125, стало 124.

Несмотря на присоединение России к Болонскому процессу, подготовка кадров сохранила ориентированность на национальные приоритеты.

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