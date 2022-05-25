Путин пообщается с ранеными

Владимир Путин приедет в один и московских военных госпиталей, чтобы пообщаться с ранеными солдатами и офицерами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Посетит их, пообщается с ними. Раньше так бывало неоднократно, вы помните", – цитирует Пескова агентство "Интерфакс".

Напомним, 24 февраля Вооруженные силы РФ начали операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На данный момент российские военные уничтожили 178 украинских самолетов, 126 вертолетов, 1006 дронов, 3 258 бронемашин, 1 671 артиллерийское орудие.

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