Президент: все участники СВО – герои

Все участники специальной операции России на Украине – герои, вне зависимости от того, какие награды получат. Они рискуют своими жизнями и здоровьем ради защиты жителей Донбасса, заявил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Полное выступление президента опубликовано на медиаплатформе "Смотрим".

Глава государства рассказал, что посетил госпиталь, где лечатся раненые и травмированные военнослужащие.

"И некоторые из их, большинство, во всяком случае из тех, с кем я разговаривал, у них даже нет никаких государственных наград. Конечно, будут", – отметил Путин.

Напомним, 24 февраля Вооруженные силы РФ начали операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На данный момент российские военные уничтожили 178 украинских самолетов, 126 вертолетов, 1006 дронов, 3 258 бронемашин, 1 671 артиллерийское орудие.

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