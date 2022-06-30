Президент: героев спецоперации должна знать вся страна

Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции после Каспийского саммита, Владимир Путин отметил, что военные, которые выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции, подвергают свою жизнь опасности. А многие жертвуют собой для достижения поставленных целей. И как подчеркнул глава государства, они заслуживают, чтобы их имена знала страна. Полное видео пресс-конференции Путина доступно на медиаплатформе "Смотрим".

Выслушав идею о создании песен и фильмов о героях спецоперации, Путин отметил, что она хороша. Российские военные делают это ради достижения целей спецоперации, то есть защиты жителей Донбасса и охраны интересов России, подчеркнул Путин. "И, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила страна, их знала страна. И я не только поддерживаю такие идеи, хотя я первый раз об этом слышу, – я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они герои", – подчеркнул Путин.

Он добавил, что российские военнослужащие таким образом обеспечивают безопасность своей страны. "Я уже много раз об этом говорил: создадут такой антироссийский плацдарм вблизи наших границ, и мы постоянно будем жить под этой угрозой, под этим дамокловым мечом", – указал президент РФ, говоря о ситуации на Украине. Поэтому, продолжил он, "ребята выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России.