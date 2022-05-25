25 мая 2022 15:37

Мишустин: социальная поддержка будет своевременной

Российское правительство продолжит поддерживать устойчивость внебюджетных фондов, заявил на заседании кабинета министров премьер России Михаил Мишустин. Он добавил, что это делается для того, чтобы "граждане получали помощь государства своевременно и в полном объеме".

Российский премьер-министр подвел итоги работы Пенсионного фонда России в 2021 году. Он отметил, что единовременные президентские выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками получили родители почти 21 миллиона ребят. Свыше 4 миллиардов рублей было выплачено на дополнительную поддержку женщинам в сложном финансовом положении, которые встали на учет в ранние сроки беременности.

Кроме того, в 2021 году, добавил Михаил Мишустин, пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет получили нуждающиеся одинокие родители. На эти цели было направлено еще 48 миллиардов рублей. Из бюджета Фонда социального страхования почти 850 миллиардов рублей было выплачено гражданам по больничным листам и материнским пособиям.

Заседание российского правительства 25 мая 2022 года в прямом эфире транслировали телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Мишустин на заседании подчеркнул, что стабильность бюджета в прошлом году была полностью обеспечена, а доходы государственной казны выросли на 35% и превысили 25 триллионов рублей. Профицит бюджета в 2021 году составил 525 миллиардов рублей. К маю 2022 года профицит достиг уже 1,1 триллиона рублей.

Также Мишустин оценил выполнение 45 государственных программ.

"Средняя оценка их эффективности составила почти 93%, – отметил Мишустин. – Это самый высокий уровень за последние три года".

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