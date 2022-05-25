Замглавы МЧС Гурович отправлен в отставку

Заместитель главы МЧС Андрей Гурович освобожден от должности. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Сообщается, что Гурович занимался в министерстве вопросами ликвидации последствий стихийных бедствий. До этого он работал в Федеральном казначействе.

Ранее президент Путин подписал указ о назначении на должность министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова, который был заместителем главы Росгвардии Виктора Золотова.

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