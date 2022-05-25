Отказаться от бумаг: в грузоперевозках заработает электронная система

С 1 сентября в России запустят систему электронных документов, которая позволит грузоперевозчикам отказаться от бумажных документов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство приняло решение, которое позволит предпринимателям увеличить скорость перемещения грузов по стране, что особенно важно в нынешних условиях. Утверждены необходимые документы, и с 1 сентября запустим государственную систему электронных перевозочных документов", – отметил Мишустин.

Внедрение электронных документов даст участникам рынка возможность отказаться от бумаг, упростить бизнес-процессы и сократить расходы. "В итоге повысится скорость доставки товаров и грузов, предприятия смогут быстрее выстроить новые цепочки поставок", – подчеркнул премьер-министр.

Президент Владимир Путин поручил обеспечить высокую транспортную доступность всех регионов страны. Такие цели заложены и в транспортной стратегии, принятой правительством в конце 2021 г., отметил президент.