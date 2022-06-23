Мишустин: бизнес должен сосредоточиться на деле, не отвлекаясь на бюрократию

Бизнес в России должен сосредоточится на деле, не отвлекаясь на лишние бюрократические процедуры и проверки со стороны контрольных органов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Федеральной службы по аккредитации Назарием Скрыпником.

Необходимо снизить регуляторную и административную нагрузку на бизнес, уменьшить количество выездных проверок, которые занимают достаточно большое время, отметил Мишустин.

Федеральная служба по аккредитации должна взаимодействовать с Федеральной таможенный службой (ФТС). "Упрощение процедуры ввоза – это важнейший тренд с учетом санкций. Это должно помогать предпринимателям в новых рыночных условиях быстрее адаптироваться", – подчеркнул глава правительства.

Мишустин призвал развивать услуги, которые Федеральная служба по аккредитации оказывает гражданам и бизнесу.

Необходимо оказывать услуги, " а любая контрольная работа не должна забирать время бизнеса, которое он мог бы потратить на совершенствование своего дела, товаров и услуг", заключил Мишустин.

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