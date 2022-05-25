Переход на сторону противника хотят приравнять к госизмене

Приравнивать переход на сторону противника в условиях военных действий или вооруженного конфликта к госизмене предложили депутаты Госдумы. Законопроект 130406-8 предлагает внести изменения в статью 275 Уголовного кодекса России. Если законопроект будет принят, то в таких случаях россиянам будет грозить до 20 лет лишения тюрьмы.

Законопроект внесен депутатами Эрнестом Валеевым, Андреем Картаполовым, Василием Пискаревым и другими. Они также предложили изменить статью 208 УК РФ. Статья предусматривает лишение свободы до 20 лет за организацию или участие в незаконном вооруженном формировании. Эту же статью предлагается добавить строкой об участие граждан России в военных действиях или вооруженном конфликте против интересов России при отсутствии признаков госизмены, отмечает "Интерфакс". Ответственность в законопроекте предполагается и за тайную установку и поддержания контакта со спецслужбами иностранных государств, сотрудничество с этими спецслужбами и оказание им содействия, которое заведомо направленной против безопасности России. Правда, гражданин может быть освобожден от ответственности, если своевременно сообщит о своей связи с иностранными спецслужбами в компетентные органы.

Сбор, похищение или хранение, а также передача противнику сведений, которые могут быть использованы против российских служб в условиях вооруженного конфликта также попади под ответственность.

На срок до 4 лет можно будет лишиться свободы за публичные призывы к осуществлению деятельности против российской безопасности или призывы к препятствованию исполнению органами власти своих полномочий по обеспечению безопасности.

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