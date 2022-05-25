Непростой год: инфляция превысила 11%, но в некоторых странах она больше​​​

В ходе заседания президиума Госсовета по социальным вопросам президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения снижения уровня бедности по итогам года. Трансляцию мероприятия ведет телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Ранее глава государства отметил, что этот год непростой, инфляция превысила 11%, однако в других странах мира она в разы больше​​​.

"Повторяю еще раз, в целом эта ситуация характерна не только для нас, но и для очень многих стран в мире сегодня, я уже не говорю про отдельные виды инфляции, так называемую, продовольственную или энергетическую инфляцию – там вообще все зашкаливает в худшую по сравнению с нами сторону. Но нужно делать все возможное для того, чтобы поставленная перед нами задача в сегодняшних условиях выполнялась. Ясно, что это непросто делать, но нужно к этому стремиться", – сказал Путин.

Говоря о социальной поддержке семей военнослужащих, задействованных в спецоперации на Украине, глава государства подчеркнул, что благосостояние граждан и рост качества их жизни – ключевой приоритет правительства.

"Мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперед, выстраивая свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены​​​. А наш ключевой и неизменный приоритет – это рост благосостояния и качества жизни граждан", – подчеркнул Путин.

Как сообщалось ранее, в ходе заседания Госсовета президент предложил с 1 июня увеличить на 10 процентов пенсии неработающим пенсионерам, а также минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

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